Infinera CorpShs Aktie
WKN DE: A0MSSK / ISIN: US45667G1031
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24.06.2026 20:30:00
Nokia Acquired Infinera and Is Now Quietly Becoming an AI Infrastructure Play. Wall Street Hasn't Caught On Yet.
Nokia (NYSE: NOK) shares have climbed 175% over the past year. This followed its February 2025 acquisition of Infinera, extending its capabilities in optical networking, which is seeing growing demand from data centers that need faster data transmission for artificial intelligence (AI).Despite the stock's monster run, Nokia is just getting started with its pivot to tackle this opportunity. Wall Street is still catching up to the new reality of this networking infrastructure leader, particularly what this could do to earnings growth. Here's why it's not too late to consider buying the stock.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Aktien in diesem Artikel
|Nokia Corp ADR Cert.Deposito Arg.Repr. 0.2 ADRs
|21 400,00
|0,66%
|Nokia Oyj (Nokia Corp.)
|12,21
|1,08%
|Nokia Oyj (Nokia Corp.) (Spons. ADRS)
|12,20
|0,83%
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