Nokia-Aktie im Rally-Modus: Microsoft-Kooperation treibt Fantasie

Mit einem Kurssprung hat die Nokia-Aktie auf die Ankündigung des finnischen Unternehmens reagiert, sein Datenangebot für Telekommunikationsanbieter in einer Kooperation mit Microsoft auszubauen.

Das Papier notierte in Helsinki zuletzt mit einem Aufschlag von 6,81 Prozent bei 9,44 Euro. Nokia hat seit Jahresbeginn eine Wertsteigerung von fast 70 Prozent verzeichnet.

Nokia teilte am Donnerstag mit, im Rahmen der Kooperation werde die Nokia Data Suite mit Microsoft Fabric kombiniert, en werde, um agentische KI-Operationen zu unterstützen. Telekommunikationsanbieter werden so in der Lage sein, innerhalb von Minuten statt Wochen auf zuverlässige Daten zuzugreifen und zugleich die Integration von Daten zu vereinfachen. Das Angebot erlaube es der KI zudem, Analysen und Operationen durchzuführen, um die Netzabdeckung zu verbessern.

Das Unternehmen erweitert sein Portfolio, um wichtige Rechenzentrumsinfrastruktur für den KI-Rollout bereitzustellen, während es weiterhin seinen traditionellen Markt für Telekommunikationsausrüstung bedient.

Von Adam Whittaker

DOW JONES