Nokia Defense Collaborates With C3IA To Strengthen UK Defense Capabilities, Stock Up In Pre-Market

(RTTNews) - Nokia Defense, a part of Nokia Oyj (NOK), announced a memorandum of understanding with C3IA, a UK specialist in systems engineering, capability integration and security services, to strengthen collaboration and support the digital transformation of UK Defense.

The collaboration would integrate Nokia's expertise in advanced connectivity with C3IA's engineering, capability integration, support and security services to deliver resilient communications, secure information sharing and network interoperability across land, air, maritime, cyber and space domains.

Also, they will co-develop solutions across tactical and operational communications, private 4G and 5G, situational awareness, command and control, sensing, autonomous systems and edge computing.

In pre-market hours, NOK was trading at $10.37, up 5.70 percent on the NYSE.