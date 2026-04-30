Inseego Aktie
WKN DE: A2DGL3 / ISIN: US45782B1044
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30.04.2026 14:35:37
Nokia Offloads FWA Business To Inseego To Go All-In On The AI Supercycle
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|Nokia Corp ADR Cert.Deposito Arg.Repr. 0.2 ADRs
|18 630,00
|10,50%
|Nokia Oyj (Nokia Corp.) (Spons. ADRS)
|10,90
|1,87%
|Nokia Oyj (Nokia Corp.)
|10,89
|2,25%