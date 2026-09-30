Nokia Aktie
WKN: 870737 / ISIN: FI0009000681
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30.09.2026 16:35:01
Nokia Oyj vs. AT&T: Which Technology Stock Is a Better Buy in 2026?
The telecommunications landscape is shifting as 5G matures and fiber expansion continues. Deciding between Nokia Oyj (NYSE:NOK) and AT&T (NYSE:T) requires choosing between global network infrastructure and domestic consumer service delivery.
Nokia focuses on the technical hardware and software that power global connectivity. AT&T serves as the direct provider of wireless and broadband services to millions of individuals. Both companies play critical roles in the digital economy, yet they offer distinct financial structures and risk profiles for long-term investors to consider.
Nokia builds networks across mobile, IP, and optical systems. It serves communication providers and large enterprises in about 130 countries. The company relies on its infrastructure expertise to help global clients manage rising data demands. Nokia does not disclose specific major customers in its regulatory filings, but its global footprint makes it a key partner for many national carriers.
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Aktien in diesem Artikel
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|Nokia Oyj (Nokia Corp.) (Spons. ADRS)
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|Nokia Oyj (Nokia Corp.)
|9,44
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