WKN: 870737 / ISIN: FI0009000681

14.11.2025 14:29:00

Nokia plant Schließung des Standorts München bis 2030

Der Netzwerkausrüster Nokia will seinen Standort München bis 2030 schließen. Die IG Metall spricht von einem Fehler.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
