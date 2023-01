Nokia schneidet besser ab als erwartet und bleibt zuversichtlich

Von Dominic Chopping

HELSINKI (Dow Jones)--Nokia profitiert von einer anhaltend starken Nachfrage nach Mobilfunknetzen und Netzinfrastruktur. Der finnische Telekommunikationsausrüster übertraf im vierten Quartal 2022 die Erwartungen der Analysten und zeigt sich zuversichtlich für 2023. Für das abgelaufene Jahr sollen die Aktionäre eine höhere Dividende erhalten.

Der vergleichbare Nettogewinn stieg im vierten Quartal auf 931 Millionen Euro von 727 Millionen im Vorjahreszeitraum. Analysten hatten im Factset-Konsens mit 744 Millionen Euro gerechnet. Der Umsatz legte um 16 Prozent auf 7,45 Milliarden Euro zu. Hier hatten die Analysten 7,16 Milliarden erwartet.

Im Geschäft mit Mobilfunknetzen legte der Umsatz währungsbereinigt um 3 Prozent zu. Die operative Marge sank jedoch erwartungsgemäß wegen Anpassungen in der regionalen Aufstellung, wie Nokia weiter mitteilte. Stark sei das Wachstum in Indien und Europa gewesen, auch in Amerika und in der Region Asien-Pazifik sei der Umsatz gestiegen. In Nordamerika sei er allerdings - wie erwartet - gesunken.

Im laufenden Jahr peilt Nokia einen Umsatz von 24,9 bis 26,5 Milliarden Euro an, was wechselkursbereinigt einem Wachstum von 2 bis 8 Prozent entspräche. Die vergleichbare operative Marge soll 11,5 bis 14,0 Prozent erreichen.

"Während wir für 2023 die unsicheren wirtschaftlichen Aussichten im Hinterkopf haben, bleibt die Nachfrage robust", sagte CEO Pekka Lundmark. "Wir erwarten ein weiteres Jahr mit Wachstum."

Für 2022 schlägt Nokia eine Gesamtjahresdividende von 12 Cent vor, 4 Cent mehr als 2021.

