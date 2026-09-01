Nokia Aktie
WKN: 870737 / ISIN: FI0009000681
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02.09.2026 01:05:30
Nokia set to rejoin Euro Stoxx 50, Volkswagen dropped
Shares of Volkswagen have dropped nearly 27% so far this yearWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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Nachrichten zu Volkswagen (VW) St.
Analysen zu Nokia Oyj (Nokia Corp.)
|19.08.26
|Nokia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.07.26
|Nokia Buy
|Deutsche Bank AG
|23.07.26
|Nokia Market-Perform
|Bernstein Research
|02.07.26
|Nokia Neutral
|UBS AG
|30.06.26
|Nokia Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.08.26
|Nokia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.07.26
|Nokia Buy
|Deutsche Bank AG
|23.07.26
|Nokia Market-Perform
|Bernstein Research
|02.07.26
|Nokia Neutral
|UBS AG
|30.06.26
|Nokia Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.08.26
|Nokia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.07.26
|Nokia Buy
|Deutsche Bank AG
|30.06.26
|Nokia Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.06.26
|Nokia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.05.26
|Nokia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.06.26
|Nokia Underweight
|Barclays Capital
|29.04.26
|Nokia Underweight
|Barclays Capital
|23.04.26
|Nokia Underweight
|Barclays Capital
|01.04.26
|Nokia Underweight
|Barclays Capital
|02.02.26
|Nokia Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|23.07.26
|Nokia Market-Perform
|Bernstein Research
|02.07.26
|Nokia Neutral
|UBS AG
|05.05.26
|Nokia Neutral
|UBS AG
|28.04.26
|Nokia Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.04.26
|Nokia Neutral
|UBS AG
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Aktien in diesem Artikel
|Nokia Corp ADR Cert.Deposito Arg.Repr. 0.2 ADRs
|16 140,00
|-0,86%
|Nokia Oyj (Nokia Corp.) (Spons. ADRS)
|8,60
|0,58%
|Nokia Oyj (Nokia Corp.)
|8,68
|0,86%
|Volkswagen (VW) St.
|76,65
|0,33%
|Volkswagen (VW) AG Vz.
|76,34
|0,13%