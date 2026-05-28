Nokia Aktie
WKN: 870737 / ISIN: FI0009000681
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28.05.2026 15:27:35
Nokia Stock Pauses As Investors Digest Massive Multi-Month Rally
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Nachrichten zu Nokia Oyj (Nokia Corp.)
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27.04.26
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23.04.26
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23.04.26
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22.04.26
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08.04.26
|Erste Schätzungen: Nokia präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
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30.03.26
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|Goldman Sachs Group Inc.
|20.05.26
|Nokia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.05.26
|Nokia Buy
|Deutsche Bank AG
|05.05.26
|Nokia Neutral
|UBS AG
|29.04.26
|Nokia Underweight
|Barclays Capital
|28.04.26
|Nokia Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.05.26
|Nokia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.05.26
|Nokia Buy
|Deutsche Bank AG
|27.04.26
|Nokia Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.04.26
|Nokia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.04.26
|Nokia Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.04.26
|Nokia Underweight
|Barclays Capital
|23.04.26
|Nokia Underweight
|Barclays Capital
|01.04.26
|Nokia Underweight
|Barclays Capital
|02.02.26
|Nokia Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|26.09.25
|Nokia Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.05.26
|Nokia Neutral
|UBS AG
|28.04.26
|Nokia Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.04.26
|Nokia Neutral
|UBS AG
|23.04.26
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|30.03.26
|Nokia Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
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|Nokia Oyj (Nokia Corp.)
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