Nokia streicht 1.233 Stellen bei französischer Tochter

HELSINKI (Dow Jones)--Der finnische Netzwerkausrüster Nokia setzt den Rotstift bei seiner Tochtergesellschaft Alcatel-Lucent in Frankreich an. Wie der Konzern mitteilte, will er 1.233 Stellen streichen. Die Maßnahme ist Teil einer breiteren Restrukturierung der Forschung und Entwicklung des Konzerns, die bereits 2018 begonnen hat.

Betroffen von dem Stellenabbau sind Funktionen in der Forschung & Entwicklung sowie in der Zentrale an den Standorten Paris-Saclay und Lannion.

June 22, 2020 07:12 ET (11:12 GMT)