Nokia Aktie
WKN: 870737 / ISIN: FI0009000681
|
21.10.2026 14:55:31
Nokia Teams Up with Super Micro on Nvidia-Based AI-RAN. Here’s the Setup for Nokia Stock
This article Nokia Teams Up with Super Micro on Nvidia-Based AI-RAN. Here’s the Setup for Nokia Stock originally appeared on Benzinga.com.Weiter zum vollständigen Artikel bei Benzinga
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Nachrichten zu Nokia Oyj (Nokia Corp.)
|
12:44
|ROUNDUP: Rechenzentren treiben Nokia an - Sparprogramm wird teurer (dpa-AFX)
|
21.10.26
|Ausblick: Nokia stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
19.10.26
|Nokia, GE, Comcast, IBM, Tesla, Abbott, Danaher, Lam Research - Charttechnik mit Harald Weygand (NewsTool)
|
19.10.26
|Nokia, GE, Comcast, IBM, Tesla, Abbott, Danaher, Lam Research - Charttechnik mit Harald Weygand (NewsTool)
|
19.10.26
|EURO STOXX 50-Wert Nokia-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Nokia von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
12.10.26
|EURO STOXX 50-Titel Nokia-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Nokia von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
07.10.26
|Erste Schätzungen: Nokia informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
05.10.26
|EURO STOXX 50-Wert Nokia-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Nokia-Investment von vor einem Jahr verdient (finanzen.at)
Analysen zu Nokia Oyj (Nokia Corp.)
|13:59
|Nokia Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:26
|Nokia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:47
|Nokia Market-Perform
|Bernstein Research
|30.09.26
|Nokia Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.09.26
|Nokia Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:59
|Nokia Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:26
|Nokia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:47
|Nokia Market-Perform
|Bernstein Research
|30.09.26
|Nokia Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.09.26
|Nokia Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:59
|Nokia Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:26
|Nokia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.09.26
|Nokia Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.09.26
|Nokia Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.08.26
|Nokia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.06.26
|Nokia Underweight
|Barclays Capital
|29.04.26
|Nokia Underweight
|Barclays Capital
|23.04.26
|Nokia Underweight
|Barclays Capital
|01.04.26
|Nokia Underweight
|Barclays Capital
|02.02.26
|Nokia Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:47
|Nokia Market-Perform
|Bernstein Research
|23.07.26
|Nokia Market-Perform
|Bernstein Research
|02.07.26
|Nokia Neutral
|UBS AG
|05.05.26
|Nokia Neutral
|UBS AG
|28.04.26
|Nokia Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
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Aktien in diesem Artikel
|Nokia Corp ADR Cert.Deposito Arg.Repr. 0.2 ADRs
|15 200,00
|3,75%
|Nokia Oyj (Nokia Corp.)
|7,55
|-9,15%
|Nokia Oyj (Nokia Corp.) (Spons. ADRS)
|7,55
|-8,48%
|NVIDIA Corp.
|191,78
|-2,94%
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