Nokia übertrifft Erwartungen und sieht höheren Umsatz

Von Dominic Chopping

STOCKHOLM (Dow Jones)--Der Telekomausrüster Nokia hat mit seinem Nettogewinn im dritten Quartal die Prognosen der Analysten übertroffen und die Umsatzprognose angehoben. Die Finnen profitierten von einer hohen Nachfrage nach Netzinfrastruktur und davon, dass die Engpässe in der Lieferkette nachließen. Das Unternehmen geht nach wie vor davon aus, im Jahr 2022 wechselkursbereinigt im Geschäft mit Mobilfunk-Netzinfrastruktur zu wachsen, nachdem die Umsätze in Nordamerika im dritten Quartal stark angestiegen sind, während die Umsätze in Europa, Lateinamerika und im Großraum China ebenfalls zunahmen.

Der vergleichbare Nettogewinn im abgelaufenen Quartal stieg laut Mitteilung von 454 Millionen Euro im Vorjahr auf 550 Millionen Euro. Der Umsatz wuchs um 16 Prozent auf 6,24 Milliarden Euro, so das Unternehmen. Analysten hatten einen vergleichbaren Nettogewinn von 510 Millionen Euro bei einem Umsatz von 6,05 Milliarden Euro erwartet. Auf berichteter Basis verzeichnete Nokia einen Nettogewinn von 427 Millionen Euro gegenüber 342 Millionen im Vorjahr.

Nokia erhöhte die Umsatzprognose für das Gesamtjahr von 23,5 bis 24,7 Milliarden Euro auf wechselkursbereinigt 23,9 bis 25,1 Milliarden. Die vergleichbare operative Marge für das Gesamtjahr wird weiterhin bei 11 bis 13,5 Prozent gesehen. "Auch wenn die Risiken im Zusammenhang mit dem Timing ausstehender Geschäfte bei Nokia Technologies bestehen bleiben, bewegen wir uns weiterhin in Richtung des oberen Endes unserer Umsatzprognose für 2022 und in Richtung der Mitte unserer operativen Margenprognose", sagte Chief Executive Pekka Lundmark.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/jhe/kla

(END) Dow Jones Newswires

October 20, 2022 02:37 ET (06:37 GMT)