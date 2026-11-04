Nokia Aktie

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WKN: 870737 / ISIN: FI0009000681

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04.11.2026 04:53:33

Nokia vs. AT&T: Comparing Cyclical Sales Patterns vs. Steady Revenue

Nokia Oyj (NYSE:NOK) primarily generates revenue by engineering and delivering advanced mobile radio access technologies, fixed fiber access solutions, and specialized cloud network infrastructure solutions to global communications service providers, major internet hyperscalers, and digital industries.

It recently completed the sale of its business in fixed wireless access customer premises equipment to Inseego Corp. for an ownership stake, and it signed a letter of intent with the Ministry of Defence of Ukraine to develop customized satellite communications systems.

AT&T (NYSE:T) primarily generates revenue by delivering domestic wireless voice communication services, mobile data solutions, high-speed fiber optic internet, and integrated cybersecurity technology offerings to an extensive base of residential consumers, small enterprises, and multinational corporate clients.

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23.10.26 Nokia Buy Jefferies & Company Inc.
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Nokia Oyj (Nokia Corp.) 7,32 -0,87% Nokia Oyj (Nokia Corp.)
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