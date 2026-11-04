Nokia Aktie
WKN: 870737 / ISIN: FI0009000681
|
04.11.2026 04:53:33
Nokia vs. AT&T: Comparing Cyclical Sales Patterns vs. Steady Revenue
Nokia Oyj (NYSE:NOK) primarily generates revenue by engineering and delivering advanced mobile radio access technologies, fixed fiber access solutions, and specialized cloud network infrastructure solutions to global communications service providers, major internet hyperscalers, and digital industries.
It recently completed the sale of its business in fixed wireless access customer premises equipment to Inseego Corp. for an ownership stake, and it signed a letter of intent with the Ministry of Defence of Ukraine to develop customized satellite communications systems.
AT&T (NYSE:T) primarily generates revenue by delivering domestic wireless voice communication services, mobile data solutions, high-speed fiber optic internet, and integrated cybersecurity technology offerings to an extensive base of residential consumers, small enterprises, and multinational corporate clients.
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Nachrichten zu Nokia Oyj (Nokia Corp.)
|
02.11.26
|EURO STOXX 50-Titel Nokia-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Nokia von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
26.10.26
|EURO STOXX 50-Titel Nokia-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Nokia-Investment von vor 10 Jahren verdient (finanzen.at)
|
23.10.26
|Finnische Firmen helfen Ukraine bei Satelliten-Kommunikation (dpa-AFX)
|
22.10.26
|Nokia-Aktie schwächelt dennoch: Geschäfte mit Rechenzentren treiben an - Sparprogramm wird teurer (dpa-AFX)
|
22.10.26
|ROUNDUP: Rechenzentren treiben Nokia an - Sparprogramm wird teurer (dpa-AFX)
|
21.10.26
|Ausblick: Nokia stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
19.10.26
|Nokia, GE, Comcast, IBM, Tesla, Abbott, Danaher, Lam Research - Charttechnik mit Harald Weygand (NewsTool)
|
19.10.26
|Nokia, GE, Comcast, IBM, Tesla, Abbott, Danaher, Lam Research - Charttechnik mit Harald Weygand (NewsTool)
Analysen zu Nokia Oyj (Nokia Corp.)
|02.11.26
|Nokia Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.10.26
|Nokia Buy
|Deutsche Bank AG
|26.10.26
|Nokia Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|23.10.26
|Nokia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.10.26
|Nokia Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.11.26
|Nokia Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.10.26
|Nokia Buy
|Deutsche Bank AG
|26.10.26
|Nokia Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|23.10.26
|Nokia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.10.26
|Nokia Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.11.26
|Nokia Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.10.26
|Nokia Buy
|Deutsche Bank AG
|23.10.26
|Nokia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.10.26
|Nokia Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.10.26
|Nokia Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.06.26
|Nokia Underweight
|Barclays Capital
|29.04.26
|Nokia Underweight
|Barclays Capital
|23.04.26
|Nokia Underweight
|Barclays Capital
|01.04.26
|Nokia Underweight
|Barclays Capital
|02.02.26
|Nokia Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|26.10.26
|Nokia Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.10.26
|Nokia Market-Perform
|Bernstein Research
|23.07.26
|Nokia Market-Perform
|Bernstein Research
|02.07.26
|Nokia Neutral
|UBS AG
|05.05.26
|Nokia Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Nokia Corp ADR Cert.Deposito Arg.Repr. 0.2 ADRs
|14 140,00
|3,21%
|Nokia Oyj (Nokia Corp.)
|7,32
|-0,87%
|Nokia Oyj (Nokia Corp.) (Spons. ADRS)
|7,25
|-0,68%
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