Nokia Aktie
WKN: 870737 / ISIN: FI0009000681
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23.11.2026 02:03:14
Nokia vs. AT&T: Which Telecom Stock Is a Better Buy for 2027?
Connectivity serves as the backbone of the modern economy, but choosing between infrastructure and services requires careful analysis. Investing in Nokia Oyj (NYSE:NOK) or AT&T (NYSE:T) involves balancing network equipment growth against steady subscription revenue.
Nokia focuses on the hardware and software that make networks run, while AT&T is a retail giant providing wireless and fiber service to millions. This comparison examines their business models, balance sheets, and valuations to determine which stock is better for your portfolio.
Nokia is a global connectivity infrastructure company that builds networks across fixed, mobile, IP, optical, and data center systems. The company serves communications service providers, governments, and large enterprises while operating in approximately 130 countries with roughly 78,000 employees. No single customer accounts for more than 10% of revenue, which helps diversify its revenue streams across various regions and sectors.
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Nachrichten zu Nokia Oyj (Nokia Corp.)
|
16.11.26
|EURO STOXX 50-Papier Nokia-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Nokia von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
09.11.26
|EURO STOXX 50-Wert Nokia-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Nokia-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
02.11.26
|EURO STOXX 50-Titel Nokia-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Nokia von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
26.10.26
|EURO STOXX 50-Titel Nokia-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Nokia-Investment von vor 10 Jahren verdient (finanzen.at)
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23.10.26
|Finnische Firmen helfen Ukraine bei Satelliten-Kommunikation (dpa-AFX)
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22.10.26
|Nokia-Aktie schwächelt dennoch: Geschäfte mit Rechenzentren treiben an - Sparprogramm wird teurer (dpa-AFX)
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22.10.26
|ROUNDUP: Rechenzentren treiben Nokia an - Sparprogramm wird teurer (dpa-AFX)
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21.10.26
|Ausblick: Nokia stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Nokia Oyj (Nokia Corp.)
|02.11.26
|Nokia Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.10.26
|Nokia Buy
|Deutsche Bank AG
|26.10.26
|Nokia Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|23.10.26
|Nokia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.10.26
|Nokia Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.11.26
|Nokia Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.10.26
|Nokia Buy
|Deutsche Bank AG
|26.10.26
|Nokia Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|23.10.26
|Nokia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.10.26
|Nokia Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.11.26
|Nokia Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.10.26
|Nokia Buy
|Deutsche Bank AG
|23.10.26
|Nokia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.10.26
|Nokia Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.10.26
|Nokia Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.06.26
|Nokia Underweight
|Barclays Capital
|29.04.26
|Nokia Underweight
|Barclays Capital
|23.04.26
|Nokia Underweight
|Barclays Capital
|01.04.26
|Nokia Underweight
|Barclays Capital
|02.02.26
|Nokia Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|26.10.26
|Nokia Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.10.26
|Nokia Market-Perform
|Bernstein Research
|23.07.26
|Nokia Market-Perform
|Bernstein Research
|02.07.26
|Nokia Neutral
|UBS AG
|05.05.26
|Nokia Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Nokia Oyj (Nokia Corp.)
|6,30
|-8,11%
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