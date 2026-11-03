Verizon Aktie
WKN: 868402 / ISIN: US92343V1044
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03.11.2026 22:31:11
Nokia vs. Verizon: A Contrast in Revenue Scale and Seasonality
Nokia Oyj (NYSE:NOK) earns its revenue by supplying extensive network infrastructure, optical routing equipment, and comprehensive cloud services to communications service providers and digital enterprises globally. Between August and October 2026, it completed the planned sale of its fixed wireless access business and entered a separate agreement to develop satellite communications capabilities.
Verizon Communications (NYSE:VZ) generates its revenue primarily by delivering wireless connectivity, high-speed internet access, and specialized business networking solutions to diverse consumer and enterprise customers. Between August and October 2026, it launched a joint venture to eliminate mobile coverage dead zones and finalized the sale of a wireless carrier unit.
Revenue represents the total cash brought into a business before any operating expenses are deducted. This metric helps investors measure a company's overall size, market footprint, and long-term trajectory.
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Aktien in diesem Artikel
|Nokia Corp ADR Cert.Deposito Arg.Repr. 0.2 ADRs
|14 140,00
|3,21%
|Nokia Oyj (Nokia Corp.)
|7,23
|-2,01%
|Nokia Oyj (Nokia Corp.) (Spons. ADRS)
|7,20
|-1,37%
|Verizon Inc.
|40,91
|-0,55%
|Verizon Communications Inc Cert Deposito Arg Repr 0.5 Shs
|18 840,00
|0,91%
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