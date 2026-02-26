Nokia Aktie
WKN: 870737 / ISIN: FI0009000681
|
26.02.2026 10:53:51
Nokia Wins Exclusive AI Network Deal With Telefónica
Nokia Wins Exclusive AI Network Deal With Telefónica originally appeared on Benzinga.com.
Nachrichten zu Nokia Oyj (Nokia Corp.)
|
02.02.26
|ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Nokia auf 'Overweight' - Ziel 6,90 Euro (dpa-AFX)
|
29.01.26
|Nokia-Aktie niedriger: Weniger Gewinn trotz höherem Umsatz (dpa-AFX)
|
28.01.26
|Ausblick: Nokia stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
15.01.26
|ANALYSE-FLASH: Morgan Stanley hebt Nokia auf 'Overweight' - Ziel 6,50 Euro (dpa-AFX)
|
14.01.26
|Erste Schätzungen: Nokia zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
01.01.26
|How Nokia went from iPhone victim to $1bn Nvidia deal (Financial Times)
|
25.11.25
|Nokia-Aktie mit Plus: Konzern bestätigt Delisting in Paris zum Jahresende (Dow Jones)
|
19.11.25
|Nokia-Aktie dennoch tiefer :Nokia präsentiert neue Wachstumsstrategie für KI und Cloud (finanzen.at)
Analysen zu Ai Holdings Corp
Aktien in diesem Artikel
|Ai Holdings Corp
|2 923,00
|2,02%
|Nokia Corp ADR Cert.Deposito Arg.Repr. 0.2 ADRs
|11 000,00
|-0,90%
|Nokia Oyj (Nokia Corp.)
|6,39
|1,14%
|Nokia Oyj (Nokia Corp.) (Spons. ADRS)
|6,40
|1,59%