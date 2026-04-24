Nokian Renkaat stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Nokian Renkaat hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 22.04.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

Nokian Renkaat hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,16 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,270 EUR je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite hat Nokian Renkaat im vergangenen Quartal 279,6 Millionen EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 3,75 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Nokian Renkaat 269,5 Millionen EUR umsetzen können.

Redaktion finanzen.at