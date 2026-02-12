12.02.2026 06:31:29

Nokian Renkaat verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Nokian Renkaat lud am 10.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,12 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Nokian Renkaat 0,040 EUR je Aktie erwirtschaftet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Nokian Renkaat im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,34 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 416,4 Millionen EUR. Im Vorjahresviertel waren 415,0 Millionen EUR in den Büchern gestanden.

Nokian Renkaat hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Verlust von 0,110 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es -0,170 EUR je Aktie gewesen.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 6,50 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,37 Milliarden EUR umgesetzt, gegenüber 1,29 Milliarden EUR im Vorjahr.

