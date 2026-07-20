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20.07.2026 06:31:29
Nokian Renkaat: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Nokian Renkaat veröffentlichte am 17.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Nokian Renkaat im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,53 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 379,9 Millionen EUR. Im Vorjahresviertel waren 343,7 Millionen EUR in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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