Nokian Renkaat zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Nokian Renkaat gab am 28.10.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Nokian Renkaat hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,04 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,030 EUR je Aktie gewesen.

Nokian Renkaat hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 344,1 Millionen EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 9,73 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 313,6 Millionen EUR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at