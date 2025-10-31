Nokian Tyres hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Nokian Tyres lud am 28.10.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,02 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren -0,020 USD je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 402,1 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 16,72 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Nokian Tyres einen Umsatz von 344,5 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at