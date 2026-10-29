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29.10.2026 06:31:29
Nokian Tyres hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Nokian Tyres präsentierte am 27.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.
Das EPS wurde auf 0,10 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Nokian Tyres 0,020 USD je Aktie verdient.
Der Umsatz wurde auf 413,2 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 402,1 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
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