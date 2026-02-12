Nokian Tyres: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Nokian Tyres hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 10.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,07 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,020 USD erwirtschaftet worden.

Umsatzseitig wurden 484,7 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Nokian Tyres 442,7 Millionen USD umgesetzt.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,060 USD. Im Vorjahr hatten -0,090 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 11,11 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1,40 Milliarden USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 1,55 Milliarden USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at