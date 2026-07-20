Nokian Tyres: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Nokian Tyres äußerte sich am 17.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Im abgelaufenen Quartal hat Nokian Tyres 441,7 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 13,38 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 389,6 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at