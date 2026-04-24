Nokian Tyres zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Nokian Tyres hat am 22.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,09 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Nokian Tyres -0,140 USD je Aktie generiert.

Umsatzseitig wurden 327,1 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Nokian Tyres 283,6 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at