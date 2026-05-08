Nolato Registered B gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Nolato Registered B hat am 06.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,67 SEK. Im Vorjahresviertel waren 0,740 SEK je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2,36 Milliarden SEK – das entspricht einem Minus von 3,91 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,45 Milliarden SEK in den Büchern gestanden hatten.

Analysten hatten einen Gewinn je Aktie von 0,692 SEK prognostiziert, während der Umsatz bei 2,36 Milliarden SEK erwartet worden war.

Redaktion finanzen.at