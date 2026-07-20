Nolato Registered B stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Nolato Registered B hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 17.07.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,63 SEK präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Nolato Registered B ein EPS von 0,790 SEK je Aktie vermeldet.

Das vergangene Quartal hat Nolato Registered B mit einem Umsatz von insgesamt 2,45 Milliarden SEK abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,40 Milliarden SEK erwirtschaftet worden waren, um 2,46 Prozent gesteigert.

Experten hatten einen Gewinn von 0,674 SEK je Aktie sowie einen Umsatz in Höhe von 2,45 Milliarden SEK erwartet.

Redaktion finanzen.at