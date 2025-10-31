Nolato Registered B zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Nolato Registered B ließ sich am 28.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Nolato Registered B die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,80 SEK beziffert, während im Vorjahresquartal 0,610 SEK je Aktie in den Büchern standen.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 2,46 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 2,40 Milliarden SEK. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 2,34 Milliarden SEK.

Auf das Quartal blickend hatten Analysten einen Gewinn von 0,784 SEK je Aktie sowie einen Umsatz 2,34 Milliarden SEK prognostiziert.

