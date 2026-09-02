Nomad Holdings Aktie
WKN DE: A112D1 / ISIN: VGG6564A1057
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02.09.2026 17:52:28
Nomad Foods CEO Brisby Buys $619,000 in NOMD Stock -- Here's Why Investors Should Take Note
Dominic Brisby, Chief Executive Officer of Nomad Foods Limited (NYSE:NOMD), purchased 50,000 shares of the company on Aug. 24, 2026, according to an SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average purchase price ($12.38); post-transaction value based on Aug. 24, 2026, market close ($12.10).Nomad Foods Limited is a leading frozen food manufacturer with an established operational footprint across nine European countries and a TTM revenue base of $3.0 billion. The company maintains a diversified product portfolio spanning seafood, vegetables, and prepared meals, serving both retail and foodservice distribution channels. With approximately 7,024 employees and a market capitalization of $1.7 billion, Nomad Foods competes in the packaged frozen foods sector through its extensive brand portfolio, established distribution infrastructure, and pan-European scale.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Nomad Holdings Ltd
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12.08.26
|Ausblick: Nomad öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
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