Nomad Holdings Aktie
WKN DE: A112D1 / ISIN: VGG6564A1057
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25.08.2026 18:49:54
Nomad Foods CFO Baldew Buys 28,290 Shares at $11.85 -- Should Investors Be Buying Too?
Chief Financial Officer Ruben Baldew purchased 28,290 shares of Nomad Foods Limited (NYSE:NOMD) at $11.85 per share on Aug. 19, 2026. SEC Form 4 filingTransaction value based on SEC Form 4 weighted average purchase price ($11.85); post-transaction value based on Aug. 19, 2026 market close ($11.94).Nomad Foods Limited is a leading frozen food manufacturer with significant operational scale across Europe, generating approximately $3.0 billion in TTM revenue and operating in nine countries. The company maintains competitive positioning through its diversified product portfolio, established distribution infrastructure, and strong brand recognition in the frozen food category. With 7,024 employees and a market capitalization of $1.6 billion, Nomad Foods operates in the defensive consumer staples sector, benefiting from stable demand for frozen food products across European markets.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Nomad Holdings Ltd
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12.08.26
|Ausblick: Nomad öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
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