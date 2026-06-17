Nomad Holdings Aktie

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WKN DE: A112D1 / ISIN: VGG6564A1057

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18.06.2026 00:07:43

Nomad Foods CFO Buys 14,731 Shares for $143,000 After Management Calls Stock Cheap

On May 14, 2026, Ruben Baldew, Chief Financial Officer of Nomad Foods Limited (NYSE:NOMD), reported an open-market purchase of 14,731 shares of Common Stock at an average price of $9.71 per share, according to the SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 reported price ($9.71); post-transaction value based on May 14, 2026, market close ($9.79).* 1-year performance calculated using May 14th, 2026 as the reference date.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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