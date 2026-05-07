SQUEEZE Aktie
WKN DE: A427NC / ISIN: JP3397090006
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07.05.2026 14:12:54
Nomad Foods Lifts Outlook Despite Inflation Squeeze
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