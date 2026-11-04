Nomad Foods Limited Profit Advances In Q3

(RTTNews) - Nomad Foods Limited (NOMD) announced earnings for its third quarter that Increases, from the same period last year

The company's earnings totaled EUR66.6 million, or EUR0.47 per share. This compares with EUR57.6 million, or EUR0.39 per share, last year.

Excluding items, Nomad Foods Limited reported adjusted earnings of EUR66.5 million or EUR0.47 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 2.3% to EUR770.0 million from EUR752.4 million last year.

Nomad Foods Limited earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: EUR66.6 Mln. vs. EUR57.6 Mln. last year. -EPS: EUR0.47 vs. EUR0.39 last year. -Revenue: EUR770.0 Mln vs. EUR752.4 Mln last year.

-Guidance: Full year EPS guidance: EUR 1.38 To EUR 1.53

For the year 2026 the Company to expect organic revenue between 2%-3%