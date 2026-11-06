Nomad veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Nomad hat am 04.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS lag bei 0,55 USD. Im letzten Jahr hatte Nomad einen Gewinn von 0,460 USD je Aktie eingefahren.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 885,9 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 0,75 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Nomad einen Umsatz von 879,3 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at