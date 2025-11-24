Nomadar A: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Nomadar A lud am 21.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete.

Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von 0,03 USD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,030 USD je Aktie gewesen.

