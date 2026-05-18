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18.05.2026 06:31:29
Nomadar A: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Nomadar A hat am 15.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.
Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,10 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,020 USD je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite hat Nomadar A im vergangenen Quartal 0,4 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 110,53 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Nomadar A 0,2 Millionen USD umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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