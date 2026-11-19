Nomadar A hat am 16.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,05 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,030 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Nomadar A mit einem Umsatz von insgesamt 0,8 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0,4 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 121,05 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at