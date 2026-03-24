Comet Holding AG / Schlagwort(e): Generalversammlung

Nominierung von Anna Peter und Mads Joergensen für den Verwaltungsrat der Comet Holding AG



24.03.2026 / 06:30 CET/CEST



Der Verwaltungsrat schlägt der 77. ordentlichen Generalversammlung der Comet Holding AG am 14. April 2026 vor, Anna Peter und Mads Joergensen als neue Mitglieder des Verwaltungsrats zu wählen. Die beiden Nominierten sollen Mariel Hoch und Heinz Kundert ersetzen, die an der Generalversammlung nicht zur Wiederwahl antreten. Anna Peter, Schweizer Staatsbürgerin, ist zurzeit Partnerin und Mitglied des Corporate/M&A-Praxisbereichs bei Homburger in Zürich, mit Schwerpunkt auf Corporate Governance und Fragen der Managementvergütung. Anna Peter studierte Rechtswissenschaften an der Universität Zürich, erwarb einen Doktortitel in Kapitalmarktrecht und hält einen LL.M. der New York University School of Law. (LINK ZUM VOLLSTÄNDIGEN CV).



Mads Joergensen, schweizerisch-dänischer Doppelbürger, ist derzeit Group CFO der Georg Fischer AG und Mitglied deren Konzernleitung seit 2019. Zuvor war er von 2009 bis 2019 CFO bei GF Piping Systems. Bevor er zu Georg Fischer stiess, war er in verschiedenen Funktionen im Bereich Corporate Finance tätig. Mads Joergensen hält einen Master in Economics & Business Administration der Copenhagen Business School, Kopenhagen (Dänemark). (LINK ZUM VOLLSTÄNDIGEN CV).



„Wir freuen uns, Anna Peter und Mads Joergensen für die Wahl in den Verwaltungsrat vorzuschlagen. Beide Nominierten verfügen über umfassende Erfahrung und höchst relevante Fachkenntnisse, die die Kompetenzen des Verwaltungsrats weiter stärken werden. Im Namen des Verwaltungsrats freue ich mich auf die enge Zusammenarbeit mit Anna und Mads“, sagte Benjamin Loh, Präsident des Verwaltungsrats. „Der Verwaltungsrat möchte Mariel Hoch und Heinz Kundert seinen aufrichtigen Dank für ihre langjährige engagierte Mitarbeit und die wertvollen Beiträge aussprechen, welche die Entwicklung von Comet massgeblich geprägt haben, und wünscht ihnen für ihre zukünftigen Tätigkeiten viel Erfolg“, fügte Benjamin Loh hinzu.



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Comet ist ein weltweit führendes, innovatives Schweizer Technologieunternehmen mit Fokus auf Plasma Control- und Röntgentechnologie. Mit hochwertigen High-Tech-Komponenten und Systemen ermöglichen wir unseren Kunden, ihre Produkte qualitativ zu verbessern und sie gleichzeitig effizienter und umweltschonender zu produzieren. Die innovativen Lösungen kommen zum Einsatz im Halbleiter- und Elektronikmarkt sowie in anderen Industriezweigen wie der Automobil- und Luftfahrtindustrie. Comet hat ihren Hauptsitz in Flamatt in der Schweiz und ist heute in allen Weltmärkten vertreten. Wir beschäftigen weltweit über 1 800 Mitarbeitende, rund 700 davon in der Schweiz. Neben Produktionsstandorten in China, Deutschland, Dänemark, Schweiz, Malaysia und den USA unterhalten wir verschiedene Tochtergesellschaften in Kanada, China, Japan, Korea, Taiwan und den USA. Die Aktien von Comet (COTN) werden an der SIX Swiss Exchange gehandelt.

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