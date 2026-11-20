Nomura Holdings Aktie
WKN: 857054 / ISIN: JP3762600009
|
20.11.2026 22:45:02
Nomura: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors
On its second-quarter fiscal year 2027 earnings call, held on Oct. 28, 2026, Nomura (NYSE:NMR) announced that total four-division income before income taxes for the first half rose 50%. Expanding recurring fee streams helps insulate the business from broader market swings.
Three things management said stand out.
Building recurring fee assets stabilizes earnings against equity market volatility. Nomura continues to expand recurring revenue assets within its wealth management segment and across total assets under management.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Nomura Holdings Inc.
|
27.10.26
|Ausblick: Nomura präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
20.10.26
|Commerzbank-Aktie schwächelt: Nomura muss Strafe wegen Stimmrechtsmitteilungen zahlen (Dow Jones)
|
20.10.26
|Aufseher verhängen rund um Commerzbank-Ringen Strafe gegen Nomura (dpa-AFX)
|
13.10.26
|Erste Schätzungen: Nomura legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
28.07.26
|Ausblick: Nomura veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
14.07.26
|Erste Schätzungen: Nomura legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
24.06.26
|Nikkei 225-Titel Nomura-Aktie: Nomura reduziert Dividende (finanzen.at)
Analysen zu Nomura Holdings Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Nomura Holdings Inc.
|7,63
|-6,93%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerSchwache Börsenstimmung: ATX und DAX gehen tiefrot ins Wochenende -- US-Börsen letztlich im Sinkflug -- Kräftige Verluste an den Börsen in Asien - Nikkei schließt auf Siebenmonatstief
Der heimische Aktienmarkt verzeichnete vor dem Wochenende kräftige Verluste. Auch am deutschen Markt prägten rote Vorzeichen das Bild. An der Wall Street übernahmen die Bären das Ruder. Asiens Börsen präsentierten sich am Freitag tiefrot.