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10.07.2026 06:31:29
NOMURA: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
NOMURA hat am 09.07.2026 das Zahlenwerk zum am 31.05.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 12,78 JPY, nach 27,12 JPY im Vorjahresvergleich.
Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 12,45 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 40,82 Milliarden JPY. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 35,73 Milliarden JPY.
Redaktion finanzen.at
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