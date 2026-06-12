NOMURA gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

NOMURA hat am 11.06.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 182,07 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 94,20 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 24,72 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 2,09 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 1,67 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at