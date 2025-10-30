Nomura hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Nomura präsentierte in der am 28.10.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

In Sachen EPS wurden 30,49 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Nomura 32,26 JPY je Aktie eingenommen.

Der Umsatz wurde auf 1 161,21 Milliarden JPY beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 6,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1 241,57 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at