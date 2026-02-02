|
Nomura hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
Nomura präsentierte in der am 30.01.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.
Es stand ein EPS von 30,19 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Nomura noch ein Gewinn pro Aktie von 33,08 JPY in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 2,50 Prozent auf 1 227,93 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1 197,94 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
