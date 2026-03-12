Nomura Holdings Aktie
WKN: 857054 / ISIN: JP3762600009
|
12.03.2026 06:19:23
Nomura hires FX traders in Asia on bet high volatility to drive demand
Demand for the debt has been growing as global asset managers increase allocationsWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Nomura Holdings Inc.
|
29.01.26
|Ausblick: Nomura stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
27.01.26
|Nomura-backed crypto group Laser Digital seeks US banking licence (Financial Times)
|
27.01.26
|Nomura-backed crypto group Laser Digital seeks US banking licence (Financial Times)
|
15.01.26
|Erste Schätzungen: Nomura zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Nomura Holdings Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Nomura Holdings IncShs American Deposit.Receipt Repr. 1 Sh
|6,45
|0,78%
|Nomura Holdings Inc.
|6,38
|-1,79%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX letztlich schwächer -- Verluste an den US-Börsen -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische und der deutsche Leitindex verabschiedeten sich am Donnerstag mit Abschlägen in den Feierabend. Die US-Börsen bewegten sich auf rotem Terrain. Die asiatischen Börsen präsentierten sich am Donnerstag mit Verlusten.