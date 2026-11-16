Nomura Micro Science gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Nomura Micro Science hat am 13.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 12,14 JPY gegenüber 24,99 JPY im Vorjahresquartal verkündet.

Das vergangene Quartal hat Nomura Micro Science mit einem Umsatz von insgesamt 14,93 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 12,79 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 16,73 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at