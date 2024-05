Nomura Micro Science legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Nomura Micro Science hat am 15.05.2024 das Zahlenwerk zum am 31.03.2024 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS wurde auf 58,06 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 94,03 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 29,21 Prozent auf 11,72 Milliarden JPY aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 16,56 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Analysten hatten für das Quartal mit einem Verlust je Aktie von 92,185 JPY sowie einem Umsatz von 18,77 Milliarden JPY gerechnet.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 213,47 JPY beziffert, während im Vorjahr 156,90 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 73,02 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 47,23 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 49,60 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 225,03 JPY prognostiziert. Den Umsatz hatten die Experten bei 80,07 Milliarden JPY erwartet.

Redaktion finanzen.at