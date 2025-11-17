Nomura Micro Science: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Nomura Micro Science hat am 14.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Nomura Micro Science hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 24,99 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -10,210 JPY je Aktie gewesen.

Das vergangene Quartal hat Nomura Micro Science mit einem Umsatz von insgesamt 12,79 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,41 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 22,82 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at