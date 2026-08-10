Nomura Micro Science verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Nomura Micro Science hat am 07.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 6,25 JPY, nach 12,27 JPY im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite hat Nomura Micro Science im vergangenen Quartal 9,20 Milliarden JPY verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 25,81 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Nomura Micro Science 12,40 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at