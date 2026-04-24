Nomura Holdings Aktie
WKN: 857054 / ISIN: JP3762600009
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24.04.2026 10:12:58
Nomura posts record full-year profit on Japan market rebound
Net income rose 2.7% from a year earlier to 73.9 billion yen in the three months ended March 31Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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