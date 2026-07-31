Nomura präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Nomura hat sich am 29.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,30 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,240 USD je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal hat Nomura mit einem Umsatz von insgesamt 8,61 Milliarden USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8,00 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 7,60 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at